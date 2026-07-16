







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝にたまった水を抜く処置を受け、オールスターブレイクを自宅で過ごしている。後半戦では打者として出場する見込みである一方、投手としての復帰時期はまだ決まっていないようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じている。



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今回の膝の違和感で懸念されているのは、投球への影響だ。大谷にとって左脚は投球動作の際に踏み込む側となり、1度の先発登板で100回以上着地することになる。



そのため、大谷はオールスターゲーム前最後の登板を予定していたものの投手としての出場を見送り、打者に専念することを選んだ。球団はオールスターゲームが行われるフィラデルフィアには同行せず、処置後の休養を優先すると発表していた。



仮にプレーオフの試合であれば登板できたとみられていることや、注射を受けずに十分な休養を確保していることから、後半戦ではニューヨーク・ヤンキース戦かフィラデルフィア・フィリーズ戦でローテーションに復帰する可能性がある。



それでも二刀流の負荷は大きく、デーブ・ロバーツ監督は「我々が置かれている状況や、翔平がどのような選手であるかは皆が理解していると思う。もし、より慎重かつ注意深く対応すべき機会があるなら、これは賢明な判断だ」と言及した。













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