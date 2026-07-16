「リハビリ登板なし」菅野智之、故障者リストから復帰へ！　先発初戦はレ…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、17日（日本時間18日）に予定されているシンシナティ・レッズ戦で、故障者リスト（IL）からの復帰後初となる先発を行う見通しとなった。米メディア『CBSスポーツ』が報じている。



菅野は背中の痙攣により、ここ2週間にわたって実戦から離れていた。



同メディアによると「菅野は土曜のレッズ戦でロッキーズのローテーションに復帰する見通しだ」という。



今回はリハビリ登板なしのまま実戦へ戻ることになる。



そのため、同メディアは「リハビリ登板を挟んでいないため、レッズ戦での球数は限定的になる見込みだ」と伝えた。



菅野を巡っては、もともと爪のトラブルで登板が数日延期されている。



その後、一度は先発復帰の準備が整ったとされたが、直後にキャッチボール中に背中の張りを訴え、IL入りとなった経緯がある。











菅野は今季、ここまで8勝4敗、防御率4.80の成績でロッキーズの先発陣を支えてきた。



離脱前の登板では白星につながる好投を見せていた分、今回のブランクがどう影響するかが焦点となる。



菅野が戦列を離れた後は、トリプルAアルバカーキから左腕ショーン・サリバンが緊急昇格し、その穴を埋めていた。



ロッキーズを率いるウォーレン・シェーファー監督は当時、菅野の症状について「深刻な問題ではない」との見方を示していた。



今回もリハビリ登板を経ずに実戦へ戻る判断となったのは、症状が比較的軽いと判断されたためとみられる。



球数を抑えた起用になるとみられる中、コロラド・ロッキーズの投手陣運用にも工夫が求められる。



ブルペンの早めの準備や継投も視野に入れつつ、チームがこの一戦にどう臨むかも注目点となりそうだ。



実戦復帰の場となるレッズ戦で、36歳の右腕がどれだけのイニングを投げ切れるか、ロッキーズにとっても後半戦を占う試金石となる。



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