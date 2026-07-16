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ロサンゼルス・ドジャースはウィル・スミス捕手の復帰が遅れる中、ダルトン・ラッシング捕手にスタメン捕手の役割を任せている。しかし、数々の騒動を起こすラッシングに対して、球団は手を焼いているかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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首の炎症で離脱しているスミスの復帰時期は、当初の見通しから延び続けている。デーブ・ロバーツ監督によると、スミスは打撃練習と送球プログラムを開始したものの、復帰までは少なくとも数週間を要するという。



本来であれば、かつて球団内トップの有望株だったラッシングに出場機会が増えることは、ドジャースにとって好材料となる。しかし、スミスの離脱後も、投手陣を安心して任せられる存在であることを十分に証明できていないのが現状だ。



ラッシングは大谷翔平選手の捕手を務めた際の不満な態度について、繰り返し謝罪している。その騒動が注目を集めて以降は打撃で好調を維持しているが、実際に成長したと判断するには、残りのシーズンを問題なく過ごす必要があるだろう。



絶え間なく騒動を起こすラッシングについて、ステビンス氏は「ロバーツ監督からフレディ・フリーマン内野手、ミゲル・ロハス内野手、マックス・マンシー内野手に至るまで、ドジャースの関係者たちがこぞって彼を擁護している。こうした一連の悪評は、捕手陣の状況の深刻さを浮き彫りにした」と言及した。











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