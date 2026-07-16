







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。ここまでにまだ具体的な動きはないが、選手本人はそこまで移籍のことは考えていないのかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞している先発左腕。仮に獲得なら、大谷らを擁する先発ローテがさらに強固なものとなるが、莫大なコストが必要になることも確実視されている。



スクーバルはドジャース以外にも、複数の球団が獲得候補に挙がっている。ただ、同メディアは「USAトゥデイのボブ・ナイテンゲール記者によると、スクーバルは親しい関係者に対し、『タイガースにはWS制覇を狙える十分な力がある』と信じているため、今季終了まではチームに残りたいと語っているという」と、本人は残留の意向を示していることを伝えている。



タイガースは今季終了後にFAになる予定のスクーバルを、FA前に“換金”するのではという見方もされていたが、本人の意向もあり市場に出るタイミングは後になりそうだ。











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