福岡ソフトバンクホークス 最新情報
福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐は16日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「6番・DH」で先発出場。6回に、今季11号本塁打を放った。
ソフトバンクは1－2とリードされた状況で6回表の攻撃を迎えた。
日本ハムのマウンドには先発の伊藤大海。1死無走者で、柳田の第3打席が回ってきた。
柳田はインコースの141キロのカットボールを振り抜くと、強烈な弾丸ライナーが瞬く間に右翼フェンスを越えていった。柳田の今季11号となるソロ本塁打で、ソフトバンクが2－2の同点に追いついた。
この一撃で勢いづいたソフトバンクは、続く7回に栗原陵矢の2試合連続となる27号2ランが飛び出すなど、一挙4得点。集中打で試合を決定づけた。
終わってみれば、6－2でソフトバンクが快勝。同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越し、18日から始まる敵地での9連戦に弾みをつけた。
柳田はこの試合、本塁打を含む4打数2安打、1打点、1四球と活躍。37歳で臨んでいるシーズンだが、その圧巻の弾道は今なお健在だ。
【動画】打球が速すぎる！柳田悠岐の11号弾丸アーチ
DAZNベースボールのXより
解き放たれた弾丸
ライトブルペンへ一閃
柳田悠岐 第11号ホームラン
⚾️日本ハム×ソフトバンク
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