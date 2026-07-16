巨人ヤクルト、6回終了で1-1の同点

3回裏にヤクルト長岡のタイムリーで先制するも、4回表に巨人ダルベックの適時打ですぐさま追いつく。両チームともそれ以降は得点を奪えず、互いに譲らない展開で試合は終盤へ向かう。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(二)内山　壮真 4(右)増田　珠 5(三)赤羽　由紘 6(一)Ｌ・セデーニョ 7(捕)矢野　泰二郎 8(投)増居　翔太 9(中)岩田　幸宏

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(中)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(三)坂本　勇人 7(右)笹原　操希 8(左)佐々木　俊輔 9(投)Ｂ・マタ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17