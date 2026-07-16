巨人がヤクルトに3-1で勝利

先発投手：巨人はB・マタが5回2/3回1失点の好投（1安打5奪三振）、ヤクルトの増居翔太は5回無失点。得点経過： 3回裏：ヤクルトが1点を追加 4回表：巨人が1点を追加 7回表：巨人が2点を追加。注目選手：巨人の笹原操希が1本塁打、2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17