ロッテ、西武に1点差で競り勝ち勝利
先発投手：ロッテの毛利海大は5回1/3を2失点の好投（6安打1奪三振）、西武の渡邉勇太朗は7回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ロッテが2点を追加 5回裏：西武が1点を追加 6回裏：西武が1点を追加 注目選手：西武の渡部聖弥が2打点、3安打の活躍、西武の石井一成が2得点の活躍、ロッテの西川史礁が2打点、3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17