ＤｅＮＡ vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs ヤクルト
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト4勝-ＤｅＮＡ1勝（7/5 ヤクルト6-4ＤｅＮＡ (ヤクルト)、7/4 ヤクルト12-1ＤｅＮＡ (ヤクルト)、7/3 ヤクルト7-2ＤｅＮＡ (ヤクルト)、5/24 ＤｅＮＡ0-1ヤクルト (ヤクルト)、5/23 ＤｅＮＡ6-0ヤクルト (ＤｅＮＡ)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|82
|45
|36
|1
|.556
|-
|2
|巨人
|83
|44
|37
|2
|.543
|1
|3
|ヤクルト
|83
|41
|41
|1
|.500
|4
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|85
|33
|51
|1
|.393
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17