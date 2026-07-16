楽天、オリックスに12-8で勝利

楽天の先発投手：Ｒ・コントレラスが5回1失点の好投（4安打1奪三振）、オリックスの博志は4回1/3回3失点。得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 5回裏：楽天が3点を追加 6回表：オリックスが4点を追加。注目選手：楽天の浅村栄斗が1本塁打、4打点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、楽天の村林一輝が4安打、3得点の活躍。

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