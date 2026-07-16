楽天、オリックスに12-8で勝利
楽天の先発投手：Ｒ・コントレラスが5回1失点の好投（4安打1奪三振）、オリックスの博志は4回1/3回3失点。得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 5回裏：楽天が3点を追加 6回表：オリックスが4点を追加。注目選手：楽天の浅村栄斗が1本塁打、4打点の活躍、楽天の辰己涼介が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、楽天の村林一輝が4安打、3得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|82
|45
|36
|1
|.556
|-
|2
|巨人
|83
|44
|37
|2
|.543
|1
|3
|ヤクルト
|83
|41
|41
|1
|.500
|4
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|85
|33
|51
|1
|.393
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17