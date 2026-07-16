ヤクルト、序盤を1点リード

3回を終え、ヤクルトが巨人に1点リード。3回裏にヤクルトの長岡選手のタイムリーで先制点を挙げた。試合は序盤を終え、両チームの投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(二)内山 4(右)増田 5(三)赤羽 6(一)セデーニョ 7(捕)矢野 8(投)増居 9(中)岩田

巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)坂本勇 7(右)笹原 8(左)佐々木 9(投)マタ

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