ヤクルト、序盤を1点リード

3回を終え、ヤクルトが巨人に1点リード。3回裏にヤクルトの長岡選手のタイムリーで先制点を挙げた。試合は序盤を終え、両チームの投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(二)内山 4(右)増田 5(三)赤羽 6(一)セデーニョ 7(捕)矢野 8(投)増居 9(中)岩田

巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)坂本勇 7(右)笹原 8(左)佐々木 9(投)マタ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17