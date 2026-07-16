ヤクルト、序盤を1点リード
3回を終え、ヤクルトが巨人に1点リード。3回裏にヤクルトの長岡選手のタイムリーで先制点を挙げた。試合は序盤を終え、両チームの投手戦の様相を呈している。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(二)内山 4(右)増田 5(三)赤羽 6(一)セデーニョ 7(捕)矢野 8(投)増居 9(中)岩田
巨人: 1(二)浦田 2(中)松本 3(遊)泉口 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)坂本勇 7(右)笹原 8(左)佐々木 9(投)マタ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17