オリックス、紅林のタイムリーで1点リード
2回表にオリックスが紅林選手のタイムリーで先制。その後、両チームは追加点を奪えず、3回を終えてオリックスが1対0とリード。序盤を終えて、オリックスが僅差のリードを保っている。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 2(三)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(一)渡邊佳 7(指)浅村 8(捕)堀内 9(遊)宗山 10(投)コントレラス
オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(右)来田 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)博志
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17