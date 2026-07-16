オリックス、紅林のタイムリーで1点リード

2回表にオリックスが紅林選手のタイムリーで先制。その後、両チームは追加点を奪えず、3回を終えてオリックスが1対0とリード。序盤を終えて、オリックスが僅差のリードを保っている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 2(三)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(一)渡邊佳 7(指)浅村 8(捕)堀内 9(遊)宗山 10(投)コントレラス

オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(右)来田 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)博志

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17