オリックス、紅林のタイムリーで1点リード

2回表にオリックスが紅林選手のタイムリーで先制。その後、両チームは追加点を奪えず、3回を終えてオリックスが1対0とリード。序盤を終えて、オリックスが僅差のリードを保っている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 2(三)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(一)渡邊佳 7(指)浅村 8(捕)堀内 9(遊)宗山 10(投)コントレラス

オリックス: 1(中)中川 2(一)山中 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(遊)紅林 7(右)来田 8(三)宗 9(捕)若月 10(投)博志

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