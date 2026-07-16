楽天、オリックスを逆転し7-5でリード
2回にオリックスが先制するも、5回に楽天が3点、6回表にオリックスが4点を奪い逆転。しかし、その裏に楽天も4点を追加し、6回終了時点で7-5とリードを広げた。楽天・浅村が4打点と打線を牽引。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 大輔 2(三)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(一)渡邊 佳明 7(指)浅村 栄斗 8(捕)堀内 謙伍 9(遊)宗山 塁 10(投)Ｒ・コントレラス
オリックス: 1(中)中川 圭太 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(右)来田 涼斗 8(三)宗 佑磨 9(捕)若月 健矢 10(投)博志
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|81
|44
|36
|1
|.550
|-
|2
|巨人
|82
|43
|37
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|82
|41
|40
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|84
|33
|50
|1
|.398
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|83
|50
|32
|1
|.610
|-
|2
|西武
|87
|49
|35
|3
|.583
|2
|3
|日本ハム
|88
|49
|39
|0
|.557
|4
|4
|オリックス
|84
|42
|40
|2
|.512
|8
|5
|ロッテ
|81
|38
|40
|3
|.487
|10
|6
|楽天
|83
|33
|49
|1
|.402
|17