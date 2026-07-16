楽天、オリックスを逆転し7-5でリード

2回にオリックスが先制するも、5回に楽天が3点、6回表にオリックスが4点を奪い逆転。しかし、その裏に楽天も4点を追加し、6回終了時点で7-5とリードを広げた。楽天・浅村が4打点と打線を牽引。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島　大輔 2(三)黒川　史陽 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林　一輝 6(一)渡邊　佳明 7(指)浅村　栄斗 8(捕)堀内　謙伍 9(遊)宗山　塁 10(投)Ｒ・コントレラス

オリックス: 1(中)中川　圭太 2(一)山中　稜真 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(指)森　友哉 6(遊)紅林　弘太郎 7(右)来田　涼斗 8(三)宗　佑磨 9(捕)若月　健矢 10(投)博志

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17