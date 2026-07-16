楽天、オリックスを逆転し7-5でリード

2回にオリックスが先制するも、5回に楽天が3点、6回表にオリックスが4点を奪い逆転。しかし、その裏に楽天も4点を追加し、6回終了時点で7-5とリードを広げた。楽天・浅村が4打点と打線を牽引。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 大輔 2(三)黒川 史陽 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(一)渡邊 佳明 7(指)浅村 栄斗 8(捕)堀内 謙伍 9(遊)宗山 塁 10(投)Ｒ・コントレラス

オリックス: 1(中)中川 圭太 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(右)来田 涼斗 8(三)宗 佑磨 9(捕)若月 健矢 10(投)博志

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