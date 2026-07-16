中日が1点リード、序盤を終えて

阪神対中日の試合は、3回を終えて中日が1-0と1点リード。3回裏に中日・村松のタイムリーで先制点を奪った。投手戦の様相を呈する中、両チームとも追加点は奪えていない。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 2(左)細川 3(遊)村松 4(一)サノー 5(三)石川昂 6(捕)石伊 7(右)ボスラー 8(二)福永 9(投)柳

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)伊原

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 81 44 36 1 .550 -
2 巨人 82 43 37 2 .538 1
3 ヤクルト 82 41 40 1 .506 3
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 84 33 50 1 .398 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 83 50 32 1 .610 -
2 西武 87 49 35 3 .583 2
3 日本ハム 88 49 39 0 .557 4
4 オリックス 84 42 40 2 .512 8
5 ロッテ 81 38 40 3 .487 10
6 楽天 83 33 49 1 .402 17