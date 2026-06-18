キャリアデザインセンターは6月18日、働く女性の「結婚観」に関する調査結果を発表した。調査は2026年5月8日～5月14日、同社が運営する「女の転職type」会員248名を対象にインターネットで行われた。

「結婚願望あり」は5年で20%程減少

結婚観について尋ねたところ、「いつかは結婚したい」32.2%、「近いうちに結婚したい」17.8%で、あわせて50.0%が結婚したいと回答した。

2021年の調査では72.4%が結婚したいと回答していたのに対し、結婚したい派が2割ほど減少していることがわかる。

「結婚に興味がない」理由を尋ねたところ、「自分のペースを乱されたくない」62.2%「自由がなくなる」51.4%が上位を占めており、自身のライフスタイルや精神的な自由度を優先したいことがわかった。

その他の意見には「離婚経験があるから」「事実婚をしていて、結婚にこだわりがない」「結婚する意味が見いだせない」という回答があった。

結婚相手に求める最低年収

相手に求める最低年収は「500万〜600万円未満」が25.5%と最も多い回答だった。次いで「400～500万円未満」「600～800万円未満」が25.0%で同率となっている。

2021年も同様に「500万円～600万円未満」29.7%が最も多い回答だったが、「300万円～400万円」と回答した人が、2021年は17.8%だったが2026年には10.2%へ、減少していることがわかった。

結婚後も「働き続けたい」「また働きたい」は94.2%

相手に前問で聞いた最低年収があった場合、自分自身は仕事を辞めたいか尋ねたところ、「仕事のペースは落とさず、働き続けたい」と45.8%が回答した。「仕事のペースを落として、働き続けたい」40.4%、「一度辞めて、いずれまた働きたい」8.0% とあわせると、全体で94.2%の女性が「働き続けたい」「また働きたい」と回答した。

選択的夫婦別姓制度に「反対」は1割未満

結婚時に夫婦同姓か別姓かを選択できる「選択的夫婦別姓制度」について聞いたところ、「制度に賛成だが、自分は夫婦同姓がいい」33.5%が最多で、「制度に賛成で、夫婦別姓がいい」18.5%とあわせると、52.0%の人が選択的夫婦別姓に賛成と回答している。

一方で「何とも思わない」と回答した人も27.4%いた。「結婚に興味がない」「わからない」と回答した人が半数だったことからも、結婚自体に関心が薄く、選択的夫婦別姓制度への興味関心も低い人が多い可能性が推察される。

「選択的夫婦別姓制度」に賛成する理由を尋ねたところ、1位「名義変更に手間がかかる」68.2%、2位「個人の自由を尊重したい」56.6%、同率3位で「婚姻関係が続くとも限らない」「自分の姓を残しておきたい」27.9%だった。

選択的夫婦別姓制度に反対する理由を尋ねたところ、1位「旧姓を通称として使えば問題ない」60.9%、2位「日本の伝統や文化を大事にしたい」52.2%、3位「行政手続きの複雑化、コストの増大」47.8%が上位を占めた。

選択的夫婦別姓制度が導入された場合に、結婚のハードルは変わるか聞いたところ「変わらない」86.4%が最も多い回答だった。

「結婚したくなる」6.2%、「少し結婚したくなる」4.3%をあわせると、結婚したくなる派は10.5%でした。一方で「結婚したくなくなる」3.1%は少数派だった。