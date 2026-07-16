カインズは7月15日、横浜市都筑区の商業施設「モザイクモール港北」2階に新店舗をオープンした。

施設初のホームセンターとして、日々の買い物や仕事帰りに立ち寄りながら、くらしの困りごとを解決できる店舗を目指す。新店舗では厳選したオリジナル商品を中心に、時短や省スペースに優れた日用品などを手ごろな価格で展開する。

カインズオリジナルの日用品を数多く展開する

ペット用品売り場では、フードや消耗品、季節用品をはじめ、毎日のくらしに欠かせない商品を種類豊富に取りそろえる。

ペット用品も充実

実際の使用シーンをイメージできるリフォームセンターや、購入からメンテナンス、ヘルメットなどの付属品まで対応する自転車売り場「サイクルパーク」を設置する。

リフォームセンター

スマートフォンから注文して商品を取り置きできる「CAINZ PickUp」や、スマホがレジになる「Pocket Reji」などのデジタルサービスも導入し、短時間でストレスフリーな買い物体験を実現する。指定エリア内への有料配送サービス「カインズ お届け便」も用意する。

オープンを記念して、7月18日～20日まで、2階特設スペースにて親子で参加できるDIYワークショップを開催する。7月18日・20日には「おえかきキーホルダー」「手縫いでステッチチャーム」、7月19日には「風船ペイント」「木でつくるリフレクター」を、当日先着順で体験できる。