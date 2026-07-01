カインズは6月17日、カインズ公式オンラインショップにおけるコンテンツを拡充し、2026年の上半期人気商品ランキングを発表した。

2026年の上半期人気商品ランキング

同社は「くらしDIY」をブランドコンセプトに掲げ、一人ひとりのくらしを創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品をお手ごろ価格で提供している。その一環として、公式オンラインショップにおいて商品選びの参考となる売れ筋ランキングやレビュー評価などの情報を拡充し、楽しみながら商品を見つけられる仕掛けを整えた。

今回発表された「上半期ランキング」は、2026年1月1日～5月15日までの購買動向や閲覧数などを基に算出したもの。「SNS人気部門」では1位に『バーベキュー グリルシート』、2位に『洗えるパズルラグマット シャギー』、3位に『両面使える突っ張り収納ラック』がランクインした。

「500円以下で買える人気商品部門」では、1位に『ピタッと貼り付く食品ラップ』、2位に『オイルスプレー』、3位に『部屋干し 衣料用液体洗剤 詰替 2.8kg』がランクイン。特設ページではクイズを交えて商品への理解を深められる構成になっている。

新設された「高レビュー獲得ランキング」では、購入後の満足度や利用者の実感に基づく情報を提供。「みんなの声でアップデート」ページでは掲載商品を拡大し、日々進化を続けるオリジナル商品の魅力を伝えている。