カインズは、コストパフォーマンスに優れたオリジナル乾麺シリーズ(そうめん・そば・うどん)の販売に合わせ、コミュニティサイト「CAINZ DIY Square」にて100種類以上の麺レシピを公開している。

夏の麺100レシピ

今回の取り組みは、夏休み期間の昼食づくりや、暑い季節の献立のマンネリ化といった悩みに寄り添い、家庭で楽しめる麺料理のバリエーションを広げる提案を行うもの。

同社では、2026年6月に「熟成そうめん 800g」「熟成うどん 800g」「そば 720g」(298円)を発売した。家計にやさしく、ストックしやすい乾麺の展開で、夏休みの食卓づくりをサポートする。

コミュニティサイト「CAINZ DIY Square」で生活者から募集した100種類以上の麺レシピを公開中。公開中のレシピの一部は各店舗の売り場でも紹介されている。

コミュニティサイト「CAINZ DIY Square」

カインズの乾麺売り場の様子

8月31日まで「わが家のおうち麺投稿キャンペーン」を実施中。同コミュニティ内で家庭の麺料理を投稿すると、抽選で30名にカインズポイント1,000ポイントが、オリジナル乾麺を使用して商品タグを付けて投稿した場合は抽選で100名に100ポイントが当たるキャンペーンも実施している。