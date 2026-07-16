エクスクリエは7月15日、「ビール類の飲用・購買実態と酒税改正の影響に関する調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年6月22日～26日、ビール類を自分で購入し週1回以上飲用していると回答した、全国20歳～69歳の男女966人を対象にインターネットで行われた。

2026年10月に予定されているビール類の酒税改正では、ビール・発泡酒・新ジャンルの税率が統一されることから、生活者の動向が注目されている。

ビール類の飲用率は32.1%

スクリーニング調査(全国に住む20歳～69歳男女6,000人)において、普段飲むアルコール飲料を聴取したところ、ビール類が32.1%と最も高くなった。一方、「お酒やノンアルコール飲料は飲まない」と回答した割合は、全体で50.1%だった。また女性30代では63.2%、女性20代では58.3%が「お酒やノンアルコール飲料は飲まない」と回答し、若年女性の約6割は飲酒習慣が定着していないことがうかがえる。

最もよく飲むジャンルはビールが約7割

ビール類を自分で購入し週1回以上飲用していると回答した人(966人)に、最もよく飲むビール類のジャンルを聴取したところ、ビールが68.6%と最多であり、新ジャンルが18.4%、発泡酒が12.9%となった。ビールを最もよく飲む割合は、男性30代が82.0%と最も高く、女性30代(79.5%)と女性20代(78.6%)が続き、20～30代のビールを飲む割合が相対的に高くなっている。新ジャンルにおいては、女性50代が27.0%と最も高く、女性40代(25.0%)と女性60代(25.0%)が続き、中高年女性の割合が高い結果となった。

ビール飲用者の76.0%は「このジャンルが好き」

ビール類を購入する時の気持ちを飲用ジャンル別(最もよく飲むと回答したビール類のジャンル別)にみると、ビール飲用者の76.0%が「このビール類のジャンルが好きで、積極的に選んでいる」と回答し、同ジャンルに対して自発的な選択が行われていることがうかがえる。また、発泡酒飲用者は「特に理由はないが、いつも同じジャンルを買っている」が44.0%と最も高く、習慣的な購買が中心であることがわかった。そして、新ジャンル飲用者は「本当は別のジャンルが良いが価格や他の理由で選んでいる」が26.4%と、約4人に1人が妥協的な選択をしていることがうかがえる。

酒税改正の認知率は80.1%も、「内容まで知っていた」は3割

2026年10月に予定されているビール類の酒税改正について、ビール類購入者の認知率は80.1%と大多数が認知している一方、「内容まで知っていた」は30.7%と3割にとどまる結果となった。「内容まで知っていた」と回答した割合について、男女20代～30代がそれぞれ約4割と若年層における詳細認知が高い一方、女性50代は18.0%、女性60代は21.0%と情報浸透率が比較的低くなっている。

発泡酒・新ジャンル飲用者の約半数が酒税改正後のジャンル変更を検討

2026年10月に予定されているビール類の酒税改正では、ビール・発泡酒・新ジャンルの税率が統一されることから、生活者の動向が注目されている。

酒税改正後のビール類の購入意向について聴取したところ、ビール飲用者の74.8%が「現在最もよく飲むジャンルを買い続けると思う」と回答する一方、発泡酒飲用者の同じ回答は51.2%、新ジャンル飲用者は51.1%と、継続して購入する意向があるのは約半数にとどまった。また、「別ジャンルを購入するようになると思う」人は、発泡酒飲用者で32.8%、新ジャンル飲用者で30.9%と、ビール飲用者の17.3%を大きく上回っている。