4月1日、加熱式を中心とするたばこの一部銘柄において、増税にともなう値上げが行われました。これは、2026年の4月と10月の2段階で実施される、加熱式たばこの課税方式見直しによるものです。これにより、JTやフィリップモリスでは、主要銘柄の小売定価改定を発表しています。

そこで本記事では、2026年4月に値上げされたJTとフィリップモリスの主要銘柄について、改定前後の価格をご紹介します。

加熱式たばこが4月と10月に値上げ

2026年4月に加熱式たばこが値上げされた主な理由は、加熱式たばこと紙巻たばこの税負担の差を見直すためです。これまで加熱式たばこは、重量や価格をもとに紙巻たばこの本数に換算して課税されていましたが、一般的に紙巻たばこより税負担が軽い傾向にありました。

そこで政府は、税負担の不均衡を解消するため、課税方式を段階的に見直すことにしました。2026年10月以降、加熱式たばこは、重量のみで紙巻たばこの本数に換算します。具体的には、紙巻たばこと同じ材料で巻かれているものは「重量0.35g」で紙巻たばこ1本分、それ以外のものは「重量0.2g」で1本分とします。

急激な負担増を避けるため、2026年4月から9月までは移行措置がとられ、10月に新たな基準へ本格的に移行します。背景には、防衛力強化に向けた財源確保という税制上の方針もあります。

主要銘柄はいくらになった?

今回の増税を受け、JTとフィリップモリスでは、主要銘柄の値上げを発表しています。一方、BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)については、2026年1月にすでに値上げしている加熱式たばこ「glo(グロー)」専用スティックなどの現行小売定価を据え置くことを発表しています。

ここからは、JTとフィリップモリスについて、2026年4月に値上げした主要銘柄をご紹介します。

JT(日本たばこ産業)

JTは、「プルーム」用たばこスティック全31銘柄と、「ウィズ」用たばこカプセル全6銘柄を値上げしました。「プルーム」については種類が多いため、ここではその一部商品をご紹介します。

＜プルーム用たばこスティック(すべて20本)＞

エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 550円→580円

エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 550円→580円

エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 550円→580円

エボ・コールド・メンソール・プルーム用 550円→580円

エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 550円→580円

エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 550円→580円

メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 520円→550円

メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 520円→550円

メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 520円→550円

メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 520円→550円

メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 520円→550円

メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 520円→550円

キャメル・リッチ・プルーム用 500円→530円

キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 500円→530円

キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 500円→530円

＜ウィズ用たばこカプセル＞

メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・ウィズ用 600円→620円

メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用(※) 600円→620円

メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・ウィズ用 600円→620円

メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・ウィズ用 600円→620円

メビウス・ゴールド・レッド・ミント・ウィズ用 600円→620円

メビウス・ゴールド・パープル・ミント・ウィズ用 600円→620円

(※)2024年11月上旬以降、JTの在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止とする

フィリップモリス

フィリップモリスでは、加熱式たばこの「テリア ファミリー」全27銘柄と「センティア ファミリー」全19銘柄、「MIIX(ミックス)ファミリー」全4銘柄に加え、紙巻たばこの「マールボロ・ブランド ファミリー」全16銘柄を値上げしました。

「MIIX(ミックス)ファミリー」以外については種類が多いため、ここではその一部商品をご紹介します。

＜テリア ファミリー＞

テリア リッチ レギュラー 580円→620円

テリア レギュラー 580円→620円

テリア バランスド レギュラー 580円→620円

テリア スムース レギュラー 580円→620円

テリア メンソール 580円→620円

テリア ミント 580円→620円

テリア ブラック メンソール 580円→620円

テリア ブラック パープル メンソール 580円→620円

テリア ブラック イエロー メンソール 580円→620円

テリア イエロー メンソール 580円→620円

テリア フュージョン メンソール 580円→620円

テリア サン パール 580円→620円

テリア オアシス パール 580円→620円

＜センティア ファミリー＞

センティア シトラス グリーン 530円→570円

センティア クリア シルバー 530円→570円

センティア クール ジェイド 530円→570円

センティア ディープ ブロンズ 530円→570円

センティア フレッシュ エメラルド 530円→570円

センティア フロスト グリーン 530円→570円

センティア アイシー ブラック 530円→570円

センティア ジューシー レッド 530円→570円

センティア スムース ゴールド 530円→570円

センティア トロピカル イエロー 530円→570円

センティア バランスド ゴールド 530円→570円

センティア パープル カプセル 530円→570円

＜MIIX(ミックス)ファミリー＞

ミックス ミックス 510円→560円

ミックス アイス 510円→560円

ミックス アイスプラス 510円→560円

ミックス ベルベット 510円→560円

＜マールボロ・ブランド ファミリー＞

マールボロ 600円→620円

マールボロ・ボックス 600円→620円

マールボロ・ゴールド・ボックス 600円→620円

マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス 600円→620円

マールボロ・メンソール・12・ボックス 600円→620円

マールボロ・メンソール・8・ボックス 600円→620円

マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス 600円→620円

マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス 600円→620円

マールボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス 600円→620円

マールボロ・ダブル・バースト・ファイブ・ボックス 600円→620円

たばこ税の増税は今後も行われる

加熱式たばこについては、2026年10月に第2段階目の見直しが実施されます。さらに、たばこ税の増税は、2027年以降も3年連続で行われる見通しです。 これらの増税によって毎月の負担がどのくらい増えるのか、改めて確認しておきたいところです。