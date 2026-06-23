ライテックは2026年6月22日、「恋愛・結婚におけるパートナーの喫煙に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月1日〜3日、20歳から39歳の男女320人を対象に、インターネット調査によって実施されたもの。

必ずしも完全禁煙は求めず、「たばこ臭がないこと」を重視する人が約半数

恋愛対象や結婚相手を選ぶ際、相手のたばこをどの程度重視するか尋ねたところ、「非喫煙者に限る」(37.2%)が最多となった。一方で「たばこ臭がないVAPEならOK」(11.5%)や「マナーを守るならOK」(17.8%)などを合算すると、必ずしも完全禁煙を求めず、周囲への臭いの配慮やデバイスの選択次第で受け入れる層が半分近く存在することがわかった。

なお、たばこを吸う人に対して「恋愛対象外」と感じる最大の理由は、健康面や経済面を大きく引き離し「臭い」(30.3%)が1位となった。

会う前の消臭ケアや事前の断りが上位! デバイス変更も約2割の支持

「この人の喫煙マナーなら許せる(好きになれる)と思うポイント」を尋ねたところ、「会う前の消臭ケア」(28.3%)や「事前の断り」(27.3%)といった定番の配慮が上位に並んだ。 その中で、「非喫煙者の前では臭わないデバイス(VAPE等)に持ち替える」(19.4%)も約2割の支持を集めた。その場しのぎのケアではなく、そもそも嫌なニオイを発生させない根本的なデバイス変更が、相手への強い思いやりや好感度を高める現代の新しいマナーとして認知され始めていることがうかがえる。

喫煙者の8割以上が変更の意思や経験あり! 「VAPE」への切り替えは22.9%

好きな人やパートナーに配慮して、吸う種類を変えたことがあるか喫煙者限定で尋ねたところ、「紙巻から『加熱式』に変えた」人が46.8%と半数以上となった。また、約5人に1人となる22.9%が「VAPE」へと切り替えていることがわかり、約7割が数種類を変更した経験があった。

検討層も含めると8割以上が変更の意思や経験があり、喫煙デバイスの転換が恋愛における重要な要素となっていることがうかがえる。

非喫煙者が求める最低限のラインは「自分の前では絶対吸わない」が21.0%

喫煙者のパートナーに最低限これだけはやってほしいことを非喫煙者視点で聞いたところ、「自分の前では絶対吸わない」が21.0%、「臭いケアの徹底」が20.5%、「マナーを徹底して『恥ずかしくない姿』でいてほしい」が20.0%とほぼ同率で並んだ。

非喫煙者は必ずしも今すぐ禁煙してほしいと求めているわけではなく、自分の前でのニオイへの配慮や、周囲を不快にさせないスマートな振る舞いを強く望んでいることが示唆される。