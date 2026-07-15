







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手の奮闘が続いている。ここ数試合は苦しい投球が続いている状況だが、デーブ・ロバーツ監督は復調に向けた好材料もあると考えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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佐々木は日本時間9日のコロラド・ロッキーズ戦で前半戦の登板を終えたが、ここまでの数字は16登板、3勝5敗、防御率5.33と今一つ。ただ、同戦は6回3失点で、約1か月ぶりにQSをクリアしている。











同メディアは「ロバーツ監督はカリフォルニアポストのジャック・ハリス記者を通じて、防御率は悪化しているが、佐々木にはシーズン開幕時と比べて確かな成長が見られるとの見解を示した」としつつ、「良くなってきていると思う。シーズン開幕時と今を比べると、彼の状態は1段階半ほど良くなっていると感じている」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネルが先発ローテ復帰へ近づく中、同監督が最近の内容に一定の手応えを感じているとはいえ、佐々木にどこまで先発のチャンスが与えられるのかという点が今後の焦点となるだろう」と記している。



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