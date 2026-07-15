ロッテは15日、7月18日からZOZOマリンスタジアムで開催するホームゲームでマリーンズの二遊間を支える小川龍成選手と友杉篤輝選手のコラボグルメを販売すると発表した。

守備で幾度となく好プレーを披露し、ファンから「オガトモコンビ」として親しまれている両選手をイメージしたコラボメニューが登場。販売するのは「オガトモコンビの生姜タルタル鶏天とピリッと豚肉のスタミナ丼」と「オガトモコンビのカルビ＆ヤンニョムチキンチーズBOX」の2商品だ。

「オガトモコンビの生姜タルタル鶏天とピリッと豚肉のスタミナ丼」は、特製ペッパーソースを絡めた豚肉と、生姜タルタルソースを合わせたさっぱりとした鶏天を一度に楽しめるボリューム満点の一品。それぞれ異なる味わいながら相性抜群の組み合わせで、二遊間を支える“オガトモコンビ”をイメージした。

「オガトモコンビのカルビ＆ヤンニョムチキンチーズBOX」は、カルビとヤンニョムチキンを豪快に盛り付けた、小川選手と友杉選手の好物を一度に味わえる2色丼だ。香ばしいカルビと甘辛いヤンニョムチキン、とろけるチーズが相性抜群の、食べ応えのある一杯に仕上げた。

▼ 小川龍成選手コメント

「やっぱりお肉が好きなので、自分の好物を入れてもらいました。友杉の具材ともよく合っていますし、相性抜群です！ボリュームもあるので、ぜひたくさんの方に食べてもらいたいです」

▼ 友杉篤輝選手コメント

「小川さんとのコラボグルメを作っていただけて光栄です。小川さんの好きな甘辛いお肉料理に合うように、自分の好きな具材も組み合わせてもらいました。ナイスコンビな一品に仕上がっていると思うので、観戦のお供にぜひ楽しんでください」

▼ 商品概要

・オガトモコンビの生姜タルタル鶏天とピリッと豚肉のスタミナ丼

販売価格:1,580円（税込）

販売店舗:Bistro 0

販売場所：ZOZOマリンスタジアム フロア2 208通路付近

・オガトモコンビのカルビ＆ヤンニョムチキンチーズBOX

販売価格:1,600円（税込）

販売店舗:#26 HOUSE

販売場所：ZOZOマリンスタジアム フロア1 ライトスタンド下