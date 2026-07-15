「残留への意欲」村上宗隆、故障復帰後もオールスターで存在感！　契約延…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、14日（日本時間15日）に行われたMLBオールスターゲームの舞台で取材に応じ、球団との長期在籍に前向きな姿勢を示した。米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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村上は昨オフにホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約55億1000万円）の契約を結んでおり、契約上は2027シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる権利を得る予定だ。











そんな中、村上は米紙『ベースボール・アメリカ』のジェームズ・フェイガン記者に対し、「残留への意欲」を示して、今後も長くホワイトソックスでプレーを続けたいとの思いを語ったという。



もっとも、具体的な延長交渉についてはチーム側との話し合いが「まだ始まっていない」段階にあるとされ、現時点ではあくまで本人の意向にとどまっている形だ。



球団側が今後どのような条件を提示するかも、今回の発言を踏まえた注目点となるだろう。



今回の発言は、そうした将来の去就を占う上でも注目される一幕となった。



今季の村上は、故障で離脱するまでの57試合で20本塁打を放ち、打率.240、出塁率.378、長打率.560という数字を残している。



得点は43、打点は41、盗塁も1を記録するなど、走攻にわたって存在感を発揮してきた。



わずか57試合でこれだけの数字を積み上げている点は、故障さえなければさらに上積みがあった可能性を感じさせる。



一方で三振率は32.5%に達しており、粗さも見え隠れする内容となっている。



村上は5月に右ハムストリングのグレード2肉離れを負い、約6週間にわたって離脱を強いられた。



それでもオールスターブレイク前の直近3試合で実戦に復帰し、さらにホームランダービーにも出場してパワーが健在であることを示す形となった。



故障からの復帰と晴れ舞台での存在感は、村上の勝負強さを印象づける結果ともなっている。



契約延長に向けた具体的な交渉こそまだ始まっていないものの、村上自身の残留志向がはっきりと示された格好だ。



今後、ホワイトソックスがこの意向にどう応えていくのか、その動向が注目される。



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