「天の恵み」今永昇太、19先発でチーム最多イニング！　怪我人続出の中で…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、10日（日本時間11日）に敵地シンシナティ・レッズ戦に先発登板し、5回を投げて1失点、被本塁打1本に抑えたが、チームは0-4で敗れた。今永はこの登板でシーズン19先発目を数え、投球回もチーム最多の108イニングに達したと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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今永は今季ここまで22本の被本塁打を許しており、これはメジャー全体で2番目に多い数だ。











それでも故障者が相次ぐカブスの投手陣を支え続けており、ケイド・ホートン投手とベン・ブラウン投手が共に戦列を離れる中、今永とコリン・レイ投手が数少ない安定した先発の柱となっている。



カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督はこの状況について「昇太は良い投球をしている」と評価した。



今永自身も「5日目、6日目ごとに投げることに誇りを持っています」と語り、「過去3年でそれがいかに難しいかを学びました」と付け加えている。



今永は不振に陥った時期を挟みながらも、好調だった9先発では防御率2.32、その後の6先発でも2.81という数字を残しており、被本塁打の多さを除けば概ね安定した内容を保った。



同紙は、故障続きのローテーションの中で先発の役割を担い続ける今永に関して「チーム最多の先発登板数。



彼の108イニングもカブスの投手陣の中で最多だ。



怪我で戦力ダウンしている先発ローテーションにとって、彼の活躍はまさに天の恵みと言えるだろう」とし、



被本塁打という課題を抱えながらも、「カブスが切実に必要としていたエース級投手としての姿を見せている」と伝え、なくてはならない存在になっていると位置付けている。



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