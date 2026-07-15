







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはトレード期限に向けて大きな補強を必要としておらず、戦力の維持や若手層の拡充を選択する可能性がある。その中で、ダルトン・ラッシング捕手が他球団の獲得候補として浮上しているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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もしラッシングがトレード市場に出れば、テキサス・レンジャーズが関心を示すと見られている。さらに、左打者に有利なヤンキー・スタジアムでの打撃を想像させるとして、ニューヨーク・ヤンキースも候補になり得るだろう。











ラッシングは、ウィル・スミス捕手が6月上旬に首を負傷して離脱して以降、ドジャースのスタメン捕手を務めている。しかし、打撃面では大きな成長を見せている一方、試合中の振る舞いによって問題を起こす場面もあった。



今季は相手球団との間で複数の騒動に関わり、大谷翔平選手との間でも問題が生じた。大谷との一件からは教訓を得たようだが、落ち着きを見せるかどうかはまだわからない。



急浮上したラッシング放出の可能性について、レビン氏は「これらが直接的なトレードの要因になる可能性は低いものの、ドジャースもいずれ彼への対応にうんざりするかもしれない。ドジャースは厳格で無駄を許さない組織であり、彼は球団が関わりたくないニュースを数多く引き起こしてきた」と言及した。





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