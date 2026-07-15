







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるのか注目されている。フロント陣は即戦力よりも、マイナーの選手層を充実させたい意向があるとも伝えられているが、特に捕手陣は重要視するかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ドジャースは現在、ウィル・スミス捕手が正捕手、ダルトン・ラッシング捕手が控え捕手を主に務めている。ただ、スミスは首の故障により離脱が長期化しており、ラッシングもプレーや言動が不安定であることなどを踏まえると、次代の正捕手候補を抱えておくに越したことはない状況ともいえる。











同メディアは「ドジャースはほぼ全てのポジションで層の厚い選手層を誇っている。しかし、捕手だけはさらに充実させる余地があるポジションだ。近年のチームは優秀な捕手を次々と育成してきたが、彼らは既にメジャーへ昇格するか、トレードで放出されてしまっている」と現状に言及。



続けて、「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が他球団へ目を向けるのであれば、セントルイス・カージナルスのファームをじっくりと吟味することになるだろう。同チームには球界最高の捕手プロスペクトと評価される19歳のレイニエル・ロドリゲス捕手を筆頭に有望な選手が数多く揃っている。そのため、ジアスレチックのケイティ・ウー記者は最近、同チームは有力なトレード相手だと指摘した」と記している。



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