西武、ロッテに1点リードで中盤へ
1回裏に先制した西武は、3回表にロッテに追いつかれるも、直後の3回裏に勝ち越し点を奪い1点リード。西武は平沢、石井の打点、ロッテは山口がそれぞれ打点を挙げている。序盤を終えて、2対1で西武が優位に立っている。
【スタメン】
西武: 1(中)西川 2(遊)滝澤 3(一)平沢 4(指)ネビン 5(二)石井 6(右)カナリオ 7(三)渡部 8(左)蛭間 9(捕)古賀悠 10(投)佐藤爽
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(捕)佐藤 4(一)山口 5(三)上田 6(中)愛斗 7(指)ソト 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)河村
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|80
|44
|35
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|81
|42
|37
|2
|.532
|2
|3
|ヤクルト
|81
|41
|39
|1
|.512
|3
|4
|DeNA
|82
|34
|45
|3
|.430
|10
|5
|広島
|79
|31
|44
|4
|.413
|11
|6
|中日
|83
|32
|50
|1
|.390
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|82
|50
|31
|1
|.617
|-
|2
|西武
|86
|48
|35
|3
|.578
|3
|3
|日本ハム
|87
|48
|39
|0
|.552
|5
|4
|オリックス
|83
|42
|39
|2
|.519
|8
|5
|ロッテ
|80
|38
|39
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|82
|32
|49
|1
|.395
|18