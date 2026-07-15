西武、ロッテに1点リードで中盤へ

1回裏に先制した西武は、3回表にロッテに追いつかれるも、直後の3回裏に勝ち越し点を奪い1点リード。西武は平沢、石井の打点、ロッテは山口がそれぞれ打点を挙げている。序盤を終えて、2対1で西武が優位に立っている。

【スタメン】

西武: 1(中)西川 2(遊)滝澤 3(一)平沢 4(指)ネビン 5(二)石井 6(右)カナリオ 7(三)渡部 8(左)蛭間 9(捕)古賀悠 10(投)佐藤爽

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(捕)佐藤 4(一)山口 5(三)上田 6(中)愛斗 7(指)ソト 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)河村

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18