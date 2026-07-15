Lil' Leise But Goldが、ニューシングル「EXTRA 15」をリリースした。

本作はDaichi Yamamotoが主宰するレーベル・Andlessからの第2弾リリースとなり、前作「stella」に続き、プロデュースはKMが手がけている。

「EXTRA 15」は、ダンスホールの要素を取り入れた軽快なリズムと、重厚なベースラインが印象的なフロアチューン。熱を帯びたグルーヴのなかで、Lil' Leise But Goldの透明感のある歌声が心地よく響き、楽曲に独自のコントラストを生み出している。前作「stella」で見せた繊細でドリーミーな世界観とは異なるアプローチながら、KMとのコンビネーションは本作でも健在。勢いをそのままに、季節感のあるサウンドと軽やかな高揚感をまとった一曲に仕上がっている。

夏の空気を感じさせる熱っぽさと、Lil' Leise But Goldならではの透明感が共存する「EXTRA 15」。フロアでも日常のなかでも自然と鳴り続ける、新たなアンセムとなりそうだ。

＜リリース情報＞

Lil' Leise But Gold, KM

「EXTRA 15」

2026年7月15日（水）リリース

https://linkco.re/3fbEqbYe

Written by Lil' Leise But Gold

Produced by KM

Mixed & Mastered by KM