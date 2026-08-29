Stray Kids、MUFG STADIUM含む日本公演全7公演ソールドアウト

Stray Kidsのワールドツアー日本公演が全公演ソールドアウトとなった。

8月29日（土）そして、30日（日）の2日間のMUFG STADIUM（国立競技場）でのライブを皮切りに、9月5日（土）、6日（日）、バンテリンドーム ナゴヤ、9月19日（土）、20日（日）の京セラドーム大阪、10月24日（日）のみずほPayPayドーム福岡まで全7公演が開催となる日本公演は、全公演がソールドアウト。人気の高さを証明し、今回も入手困難なプレミアムチケットとなっている。

これで、Stray Kidsは、日本公演7公演で計37万を動員する見込み。また、2日間開催されるMUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。

Stray Kidsは、2026年11月25日（水）にJAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』をリリースすることを発表したばかり。日本作品としては約1年半ぶりとなる待望のミニアルバムとなり、今作は、【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】・【初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）】・【通常盤初回仕様（CD only）】に加え、【期間生産限定盤 （CD only）】としては初となる、各メンバーそれぞれのソロ盤が登場。さらに、【FANCLUB会員限定盤（CD Only）】の1形態を加えた、全12形態でリリースされるとのこと。

＜リリース情報＞

Stray Kids

JAPAN 4th Mini Album 『SUIATSU』

2026年11月25日（水）発売

ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/8UYNnA

「Stray Kids World Tour 」

特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/

JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com