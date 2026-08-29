DeNeel、現代社会へアンチテーゼを叩きつける新曲「HOW?」リリース決定

4人組ロックバンド・DeNeelの新曲「HOW?」が、2026年9月2日（水）に配信リリースされることが決定。あわせて、楽曲の世界観を象徴するジャケット写真も初公開された。

今年5月にリリースされた多幸感溢れる「HONEY」とは打って変わって、社会へアンチテーゼを叩きつけ放たれる「HOW?」。 ソリッドで重厚なギターリフと、ネットロック特有の毒性が交錯するエッジの効いたロックナンバー。タイトなビートに乗せて叫ばれる「近道はやめなよ」という言葉の通り、効率主義な現代社会に対して「二択があればあえて遠回りを選べ」という不器用で泥臭い自問自答と美学を突きつける。剥き出しのメッセージと歪んだギターが聴く者の理性をハックするような一曲となっている。

今回解禁されたジャケット写真は、タイトルロゴと共にあるハサミが印象的なグラフィックデザイン。無機質で鋭利な質感の中にPOPさと毒気が同居する、DeNeelらしいビジュアルに仕上がっている。

なお、今秋には連続リリースを引っさげた東名阪ワンマンツアーの開催も控えている。

＜リリース情報＞

DeNeel

「HOW?」

2026年9月2日（水）配信リリース

＜ライブ情報＞

DeNeel presents "One-Man Tour 2026"

2026年11月6日（金）【大阪】Yogibo HOLY MOUNTAIN

2026年11月8日（日）【愛知】新栄 Shangri-La

2026年11月27日（金）【東京】SPACE ODD

＜チケット情報＞

チケット代：前売り ¥3,800（税込 / ドリンク代別）

席種 / 入場順：オールスタンディング / 整理番号順

発券方法：電子チケットのみ

★受付URL：https://w.pia.jp/t/deneel-tour2026fall/

Official HP：https://deneel.jp/