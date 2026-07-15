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ミルウォーキー・ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が14日（日本時間15日）、オールスターゲーム前の「レッドカーペットショー」に2年連続で参加した。
熱狂的なポケモンファンとして知られるミジオロウスキー投手は今回、球宴仕様の特注グラブを披露。
黄色と赤色を基調に、名前の刺しゅうにはポケモンのタイトルと同じ書体が使われ、網の部分には実物のリザードンのポケモンカードが忍ばせられていた。
ジャケットの裏地には愛犬・エンバーの刺しゅうを施し、ポケモン愛をグラブに注いだ形だ。
昨年のレッドカーペットではルギアの刺しゅうが入ったスーツで登場し話題を呼んだミジオロウスキー投手。
6月26日のシカゴ・カブス戦では、公式に球速計測が始まって以降、先発投手史上最速となる105.5マイル（約169.8キロ）を記録した24歳の怪物右腕だ。
腕の疲労により残念ながら試合での登板は無かったが、今年もマニアックなポケモン愛を披露し、ファンを沸かせた。
【動画】ポケモン愛が止まらない！ミジオロウスキー、”ポケカ仕様”の特注グラブがこちら
🔥ポケモン大好きでお馴染みミジオロウスキー！
今年のオールスター用グローブがカッコよすぎる！
去年はルギアの刺繍が入ったスーツを着てレッドカーペットに現れましたが、今年はグローブにリザードンのカードを忍ばせています🤩
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【了】