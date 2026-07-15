仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する菓匠三全は7月17日、ずんだスイーツ専門店「ずんだ茶寮」の人気商品「元祖ずんだシェイク」(500円)を宮城県内 セブン-イレブン各店で発売する。

今回販売する「元祖ずんだシェイク」は、ずんだ茶寮で人気の「ずんだシェイク」の味わいを、手軽に楽しめるパウチタイプで再現したもの。バニラテイストのシェイクに「ずんだ茶寮」特製のずんだをブレンド。つぶつぶ感も楽しめる仕上がりとなっている。