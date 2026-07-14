セブン‐イレブン・ジャパンは7月18日から、お店で焼いた・揚げた「セブンカフェ ベーカリー」全品30円引きセールを全国のセブン‐イレブン店舗で実施する。

7月18日～7月20日の3日間限定で、セブンカフェ ベーカリーのお店で焼いた&揚げたシリーズが税抜価格より30円引きとなる。カウンターのケース内で販売されているパン等が対象。

セブンカフェ ベーカリーは、店内のオーブンで仕上げに焼き上げることで、まるで焼き立てのような香ばしさと食感を楽しめるのが特長。一例として、「お店で焼いた メロンパンみたいなチョコクッキー」(通常価格240.84円/セール価格208.44円)や、「お店で焼いた ふんわりメロンパン」(通常価格160.92円/セール価格128.52円)、「お店で焼いた サクサククロワッサン」(通常価格190.08円/セール価格157.68円)がセール対象となる。

メロンパンみたいなチョコクッキーは、メロンパンの皮(クッキー生地)に砂糖を盛り付けて焼き上げ、表面をこんがりカラメル化。かんだ瞬間に「ザクッ」とした食感とチョコの旨みが広がる。

ふんわりメロンパンは、風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。

サクサククロワッサンは、サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。

このほかにも、「お店で焼いた チョコクッキー」(通常価格200.88円/セール価格168.48円)、「お店で焼いた 明太フランス」(通常価格250.56円/セール価格218.16円)、「お店で揚げた カレーパン」(通常価格180.36円/セール価格147.96円)、「お店で揚げた シュガードーナツ」(通常価格140.40円/セール価格108円)、「お店で揚げた リングドーナツ」(通常価格130.68円/セール価格98.28円)、「お店で揚げた ソーセージドーナツ」(通常価格160.92円/セール価格128.52円)が対象となる。

なお、一部の商品は取り扱い店舗限定となる。