【7月14日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年7月の新商品5品まとめ(7月14日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  • ローソン2026年7月の新商品まとめ

    ローソン2026年7月の新商品まとめ

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これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「おかズドン! ガーリックタルタルチキンカツ弁当」(646円)

  • 「おかズドン! ガーリックタルタルチキンカツ弁当」(646円)

    「おかズドン! ガーリックタルタルチキンカツ弁当」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 869kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きなチキンカツに、醤油ガーリックソースとタルタルソースをたっぷりとかけた商品が登場。フライドガーリックをトッピングすることで、パンチのきいた味わいに。ガッツリとご飯がすすむ、ボリューム満点のお弁当に仕上がっています。

「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」(646円)

  • 「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」(646円)

    「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 297kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オクラやなめこ、モロヘイヤといった体に嬉しいネバネバ具材に、枝豆や刻み梅おかか和えなどを合わせた彩り豊かな新が登場です。ごはんのみを温めて、冷たい具材を乗せて混ぜて食べる新感覚の商品。ゆずポン酢の爽やかな香りが広がり、暑い夏でもさっぱりと夏野菜を美味しく楽しめます。

「冷し汁なし担々麺」(599円)

  • 「冷し汁なし担々麺」(599円)

    「冷し汁なし担々麺」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 584kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

花椒のシビれる辛さと華やかな香りが食欲を刺激する、本格的な「冷し汁なし担々麺」が登場。濃厚な肉みそと特製ダレがコシのある麺によく絡み、一口食べるごとに旨みが口いっぱいに広がります。暑い季節にぴったりな、最後まで美味しくいただけるピリ辛冷し麺になります。

「具! パン 3種盛り メンチカツ・コロッケ・たまご」(322円)

  • 「具! パン 3種盛り メンチカツ・コロッケ・たまご」(322円)

    「具! パン 3種盛り メンチカツ・コロッケ・たまご」(322円)

価格 : 322円
エネルギー : 664kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

メンチカツとコロッケ、たまごという大人気の3つの具材を一度に味わえる、ボリューム満点の「具! パン」が登場。ふんわりとしたパン生地に、それぞれのおかずの旨みがぎっしり。どこから食べても大満足間違いなし。手軽にしっかりとお腹を満たせる、食べ応え抜群の一品です。

「Lチキ 旨だれ黒味」(259円)

  • 「Lチキ 旨だれ黒味」(259円)

    「Lチキ 旨だれ黒味」(259円)

価格 : 259円
エネルギー : 231kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※中部・近畿・中四国・九州・沖縄地域のローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

レジ横の定番人気ホットスナック「Lチキ」から、新作の「旨だれ黒味」が登場です。ジューシーなチキンに、食欲をそそる濃厚な甘辛いたれと、ピリッと刺激的な黒胡椒をしっかりと効かせた一品。

まとめ

7月14日発売の新商品は、「おかズドン! ガーリックタルタルチキンカツ弁当」や「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」、「Lチキ 旨だれ黒味」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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