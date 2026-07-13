7月も中盤となり、西日本を中心に猛暑日の予報が続いています。東日本の梅雨明けはまだですが、いよいよ夏のレジャーに絶好の季節がやってきますね。水分や栄養の補給を忘れずに、万全のコンディションで楽しみましょう。

2026年7月の新商品5選まとめ(7月14日〜7月20日)

ファミリーマート2026年7月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ゴーゴーカレー監修のロースかつカレー、すず鬼監修の冷しスタ満まぜそば、ささみ揚げとちくわ磯辺天を組み合わせた惣菜、国産米を使用した冷凍食品の焼おにぎり、ヨーグルト味のワッフルコーンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ゴーゴーカレー」監修のかつカレー。肉の旨みとにんにくやしょうがなどの香味でコク深く仕上げた濃厚な味わいのカレーに、ロースとんかつをトッピングしています。

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば」(698円)

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば」(698円)

価格 : 698円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」監修の冷しスタ満まぜそば。食べごたえのある太麺に、醤油のキレ味がきいた特製タレとにんにくのパンチがやみつきになる味わいです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ささみ揚げ&ちくわ磯辺天」(395円)

価格 : 395円

発売地域：東北、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ささみ揚げとちくわ磯辺天を組み合わせたチルド惣菜です。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「2種の醤油たれが香る焼おにぎり」(494円)

価格 : 494円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

2種類の醤油タレを塗り香ばしく焼き上げた冷凍食品の焼おにぎり。お米は国産米を使用し、直火窯でふっくら炊き上げました。たっぷり8個入りです。

「ロッテ ワッフルコーン ヨーグルト味」(338円)

「ロッテ ワッフルコーン ヨーグルト味」(338円)

価格 : 338円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

パステルカラーが特徴の、ヨーグルト味のワッフルコーン。ほど良い酸味のレモンソースを使用し、夏でもスッキリとした味わいが楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

7月14日発売の新商品は、濃厚な味わいのカレーにロースとんかつをのせた「ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー」や、食べごたえのある太麺に特製タレを合わせた「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば」など、有名店監修の本格的な味わいのメニューが登場。

また、おかずにもお酒のお供にも重宝な「ささみ揚げ&ちくわ磯辺天」、小腹の空いた時に便利な冷凍食品「2種の醤油たれが香る焼おにぎり」も要注目のアイテム。その他、スイーツ好きには夏でもスッキリとした味わいが楽しめる「ロッテ ワッフルコーン ヨーグルト味」もぜひ試したい一品です。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用