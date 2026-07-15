渕上ファインズは2026年7月14日、「お盆休みの帰省に対する夫婦の意識に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年6月22日〜23日、お盆休みに実家・義実家へ帰省したことがある20代〜50代の既婚男女438人を対象に、インターネットで実施された。

約6割が今年のお盆に帰省予定

「今年のお盆休みに、自身の実家または配偶者の実家へ帰省する予定はあるか」を聞いたところ、1位は「予定はない」(30.1%)、2位は「自分の実家へ帰省する予定がある」(22.4%)、3位は「双方の実家へ帰省する予定がある」(21.5%)、4位は「配偶者の実家へ帰省する予定がある」(15.1%)だった。「自分の実家へ帰省する予定がある」「双方の実家へ帰省する予定がある」「配偶者の実家へ帰省する予定がある」を合わせると59.0%となり、約6割が今年のお盆に帰省を予定していることがわかった。

男女別では、男性は「双方の実家へ帰省する予定がある」(27.5%)、女性は「自分の実家へ帰省する予定がある」(26.8%)がそれぞれ最多となり、帰省先の予定に違いが見られた。

お盆の帰省は45%以上が「日常より疲れる」

「お盆休みの実家・義実家への帰省は、日常と比べて疲れる時間か、リフレッシュできる時間か」を聞いたところ、1位は「日常よりやや疲れる」(32.7%)、2位は「日常と変わらない」(24.9%)、3位は「日常よりややリフレッシュできる」(16.2%)、4位は「日常より圧倒的に疲れる」(13.7%)となった。「日常よりやや疲れる」と「日常より圧倒的に疲れる」を合わせると46.4%となり、45%以上が日常より疲れると感じていることが判明した。

男女別では、「日常より疲れる」と回答した割合は男性が36.2%、女性が56.4%となり、女性のほうが疲れを感じる傾向が強かった。

4割以上が「配偶者も帰省で疲れている」と認識

「配偶者にとってお盆休みの実家・義実家への帰省は、日常と比べて疲れる時間だと思うか、リフレッシュできる時間だと思うか」を聞いたところ、1位は「日常よりやや疲れる」(30.6%)、2位は「日常と変わらない」(29.9%)、3位は「日常よりややリフレッシュできる」(19.4%)、4位は「日常より圧倒的に疲れる」(13.0%)だった。「日常よりやや疲れる」と「日常より圧倒的に疲れる」を合わせると43.6%となり、4割以上が配偶者にとっても帰省は日常より疲れる時間になっていると考えていることが明らかになった。

男女別でも「日常より疲れる」との回答は男女ともに4割を超え、大きな差は見られなかった。

負担を感じる場面1位は「義実家や親族への気遣い」

「お盆休みの実家・義実家への帰省中、どのような場面で負担や疲労を感じるか」を聞いたところ、1位は「義実家や親族への気遣いによる精神的疲労」(42.5%)、2位は「自宅と異なる環境による睡眠不足や、プライベート空間のなさ」(31.3%)、3位は「特に負担や疲労は感じない」(24.7%)となった。

男女別では、男性は1位「義実家や親族への気遣いによる精神的疲労」(35.3%)、2位「特に負担や疲労は感じない」(29.8%)、3位「自宅と異なる環境による睡眠不足や、プライベート空間のなさ」(25.2%)となった。

一方、女性は1位「義実家や親族への気遣いによる精神的疲労」(49.6%)、2位「自宅と異なる環境による睡眠不足や、プライベート空間のなさ」(37.3%)、3位「事前の荷造りやお土産選びなどの準備」(29.1%)となり、約半数が義実家や親族への気遣いに負担を感じていることがわかった。