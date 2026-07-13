イトーキは7月9日、「小学生学習トレンド調査」の結果を発表した。調査は2026年6月、全国の中学１～２年生の子を持つ親1023名を対象にインターネットで行われた。

数字で見る、中学受験家庭と一般家庭の学びのリアル

小学6年生時 1日の自宅学習時間/1日の塾学習時間

小学6年生時 塾利用/教育投資額

中学受験経験のある家庭では、1日の自宅学習時間の最多回答が「1～2時間未満」、塾での学習時間は「2～3時間未満」となった。一方、中学受験経験のない家庭では、1日の自宅学習時間は「30分未満」、塾での学習時間は「1～2時間未満」が最多となり、中学受験経験家庭では、塾での学習に加えて自宅でも一定の学習時間を確保している様子がうかがえる。

また、小学6年生時点で塾を利用していた割合は、中学受験経験のある家庭で87%、中学受験経験のない家庭で43%となり、受験経験のある家庭の塾利用率は、受験経験のない家庭の2倍以上の差となった。さらに、教育投資額については、中学受験経験のある家庭では「100～200万円未満」、中学受験経験のない家庭では「50万円未満」が最多回答となった。

偏差値60以上の家庭、学力アップへの投資は「塾」が最多

偏差値60以上の子を持つ家庭に、小学生時の学力アップを目的とした投資費用のうち最も割合が大きかったものを聞いたところ、最も多かった「塾」に次いで、「自宅の環境整備」と「教材」が同率で2位となった。

中学受験期に塾を重視する家庭が多い一方で、偏差値60以上の子を持つ家庭では、家庭で学ぶための環境づくりや教材にも費用をかけている傾向が見られた。

小学生時の学力アップを目的とした投資費用

集中力の高い子どもの学習場所は「子ども部屋」が上位に

小学6年生時点で自宅学習に集中していた家庭の学習場所を見ると、「自身の子ども部屋」が69.7%で最も高く、次いで「兄弟と一緒に使っている子ども部屋」が69.0%となった。一方で、「リビング」は41.5%となり、子ども部屋と比べると低い結果となった。

リビング学習は保護者の目が届きやすく学習習慣をつくる場所として選ばれやすい一方で、小学6年生頃になると、集中して取り組む場所としては周囲の音や人の動きに影響されにくい子ども部屋が選ばれやすい可能性がある。

学年が上がるにつれて、家庭学習の場も「見守りやすさ」だけでなく、「集中しやすさ」を意識して整えることが重要になってくると考えられる。

自宅学習に集中していた家庭の学習場所

集中して学習していた家庭が重視した学習環境

小学6年生時点で自宅学習に集中していた家庭に、学習環境づくりで重視していた点を聞いたところ、最も多かったのは「デスクの収納が多く整理整頓がしやすい」で18.5%となった。次いで、「デスクが身長や体型などに適している」が17.2%、「椅子が身長や体型などに適している」が14.5%となっている。

集中して学習していた家庭では、デスクや椅子が子どもの体に合っていることに加え、教材や文具を整理しやすい収納面も重視されていることが分かった。学習机を新たに用意するだけでなく、机まわりや学習スペースの収納を見直すことも、子どもが集中して学習に取り組みやすい環境づくりの1つと考えられる。

学習環境づくりで重視していた点

自分専用の机を使い始めた時期

中学受験の結果別に、自分専用の机を使い始めた時期を見ると、第一志望に合格した家庭では、「未就学～小学1年生」までに専用机を導入していた割合が41.7%となった。

第二志望に合格した家庭では29.1%、第三志望以下に合格した家庭では24.1%となっており、第一志望合格家庭では、小学校低学年までに自分専用の学習場所を用意している家庭が比較的多い傾向が見られた。

「自分専用の机を早い時期から使うことで、家庭の中に"学習する場所"が明確になり、日々机に向かう習慣づくりにつながっている可能性が考えられる」と同調査。

キッズデスクの利用開始時期と学習への集中度

キッズデスクの利用開始時期別に、小学6年生時点の自宅学習の集中度を見ると、1～2歳からキッズデスクを使用していた家庭では、「集中していた」と回答した割合が80.8%となった。一方、3～4歳から使用していた家庭は58.0%、5歳以上から使用していた家庭は59.5%、使用していない家庭は33.1%となっている。

1～2歳の頃から自分専用の小さな机や椅子に触れていた家庭では、小学6年生になってからも自宅学習に集中して取り組んでいる割合が高い傾向が見られた。

幼少期から"自分の場所"で絵本を読んだり工作をしたりする経験が、成長後の「机に向かう習慣」や「学習への切り替え」のしやすさにつながっている可能性が考えられるという。

キッズデスク利用年齢順 集中しているの回答