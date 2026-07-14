AlbaLinkは2026年7月13日、「実家のゴミ屋敷化に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年7月1日～7日、「実家がゴミ屋敷化した経験がある人」418人を対象に、インターネットによる任意回答で実施された。

実家のゴミ屋敷化で最も恐れるリスクは「将来の負担増」

実家のゴミ屋敷化で恐れているリスク

実家がゴミ屋敷化した経験がある418人に「子ども世代として、実家のゴミ屋敷化で恐れているリスク」を聞いたところ、1位は「将来の負担増」(38.0%)だった。2位は「近所からのクレーム」(25.1%)、3位は「健康への悪影響」(24.4%)が続いた。

将来的に親が亡くなった後の片付けや、不用品処分にかかる費用・労力を不安視する声が多く、自分自身が対応を担うことへの懸念が見られた。

実家がゴミ屋敷化した理由1位は「体力の低下」

実家がゴミ屋敷化した理由

実家がゴミ屋敷化した理由について聞いたところ、1位は「体力の低下」(22.5%)だった。2位は「もったいない精神」(16.5%)、3位は「片付けが苦手」(14.4%)、4位は「買い物のしすぎ」(11.5%)となった。

高齢になることで掃除やゴミ出しが難しくなり、以前はできていた片付けが負担になるケースがあるという。また、「まだ使えるから捨てられない」という心理や、整理整頓が苦手な性格、買い物による物の増加なども、ゴミ屋敷化の要因として挙げられた。

そのほか、5位は「認知機能の低下」、6位は「配偶者との死別」、7位は「他人との交流減少」となった。認知機能の低下によって物を捨てる判断や在庫管理が難しくなるほか、配偶者や友人との死別、社会とのつながりの減少によって、掃除や整理整頓への意欲が低下するケースもあるとみられる。

実家をこれ以上ゴミ屋敷化させない対策は「自分が掃除する」

実家をこれ以上ゴミ屋敷化させないための対策

「実家をこれ以上ゴミ屋敷化させないための対策」を聞いたところ、1位は「自分が掃除する」(49.8%)だった。2位は「こまめに連絡する」(11.0%)、3位は「親と一緒に掃除する」(8.6%)、4位は「親に掃除するよう伝える」(7.4%)となった。

子ども世代が自ら掃除や片付けを担うことで対応しようとする人が多い一方、家族だけでは解決が難しい場合もあり、状況に応じて片付け業者や福祉施設など外部への相談も必要だという。

実家のゴミ屋敷化を防ぐには早めの対応が重要

調査では、実家のゴミ屋敷化の背景として、親の加齢による体力や認知機能の低下、物を捨てられない心理などが明らかになった。一度ゴミ屋敷化すると、片付けに必要な労力や費用が増える可能性があるため、日頃から親との連絡や帰省を通じて変化を把握することが重要となる。家族だけで対応が難しい場合には、専門業者や地域の支援機関など外部の力を借りることも選択肢の一つとなりそうだ。