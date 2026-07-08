20歳差のラブストーリーへの挑戦に「無理です」「やったー！」と対照的な反応――。内田有紀と寺西拓人(timelesz)が7日、フジテレビ系ドラマ『ラストノート』(9日スタート、毎週木曜22:00～ ※FOD配信)のトークイベントに出席。W主演を務める2人がオファーを受けた当時の心境や撮影秘話を語った。

内田有紀

プロデューサーの熱意に「それなら私も」

本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった49歳の女性・一瀬葵(内田)と30歳の男性・樋口澄晴(寺西)が、互いにふたをしてきた本当の思いに触れることで、人生が大きく動き出していく姿を描くもの。

49歳の主人公・一瀬葵を演じる内田。20歳差のラブストーリーへの出演オファーを受けた時の感想を問われ、「私も50歳になりまして、20歳差のラブストーリーをぜひやっていただきたいというオファーを頂いた時に、『無理です』と思いました」と率直な心境を明かす。

同年代とのラブストーリーなら演じられると思っていた一方で、「お相手が寺西くんということで、『私なら違和感があるんじゃないか』『視聴者の方が見てくださって、似合わないんじゃないかなと思われたら申し訳ない』という気持ちがありました」と告白。しかし、プロデューサーからドラマに懸ける熱い思いを聞かされて「それなら私も」と挑戦を決意したという。

実際に演じてみて、「葵も50歳の等身大の女性なので、自分が生きてきた笑いや涙だったり、いろんな経験がにじみ出るような役なんですが、意外にも等身大ってそんなに簡単ではないんです」と難しさがあったというが、「日々考えながら、細かい表情だったり内面が出し切れていないと反省しながら、監督や寺西くん、みんなで作っている日々です」と手応えをつかんでいるそうだ。

寺西は「やったー!」

一方、民放連続ドラマ初主演となる寺西は、オファーを受けた当時を「僕は第一アタックで言うと、『やったー！』の方でした」と内田とは真逆の第一印象だったそうで、「とにかく楽しみで、映像のお仕事も頑張っていこうと思っていたので、ありがたいという気持ちでいっぱいでした」と笑顔を見せる。

その後は「じわじわとプレッシャーだったり、ちょっとした焦りが生まれてきている状況ですね」と本音も。「いろんなことがどんどん発表されたり、ほかの共演者の方のお話を聞くと、『とんでもないことになっているんじゃないか』という思いも自分の中にあって、じわじわと来ています」と明かした。

また、ドラマ情報解禁時に公開された2ショット写真がSNSで話題になったことに触れ、内田は「撮影の日が雨の大嵐だったんですよ。全然穏やかな日じゃないんです」と撮影時を回想。「笑っているのは、屋根から雨がじょわじょわ落ちてきて、『やばい』という笑いなんです」と裏話を披露した。

さらに、「寺西くん、よく見ると鍵編みのニットで透けているんですね。寒いんです」と振り返ると、寺西も「確かに寒かったです」と同意。内田は「手足がむちゃくちゃ冷たかった」と明かし、寺西は「ここでお会いしたのが2度目ぐらいだったので、雨のおかげで距離が縮まった気がします」と笑顔。内田も「雨、サンキューって感じです(笑)」と笑っていた。