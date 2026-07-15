ソニー・クリエイティブプロダクツは7月17日～30日、オリジナルキャラクター「タマ&フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」のポップアップショップ「LOVE SUNNY DAYS WAGON」を、東京駅一番街の東京キャラクターストリート内にて開催する。時間は10:00～20:30(最終日のみ18:00まで)。

タマ&フレンズ 「LOVE SUNNY DAYS WAGON」

2026年に43周年を迎えた「タマ&フレンズ」において、今回初となる「日焼けアートデザイン」を施した限定グッズが多数登場する。こんがりと日焼けしたタマをはじめ、3丁目の仲間たちの夏らしくてユニークなアイテムが勢ぞろいする。

「LOVE SUNNY DAYS WAGON」商品一覧

期間中、会場にて1会計につき2,000円購入するごとに、ノベルティステッカーをプレゼントする。「タマ&フレンズ」の原点ともいえるポスターデザインをオマージュした「夏のバケーション中につき、探さないでください」というデザインで、なくなり次第終了となる。

ノベルティステッカー

東京キャラクターストリート G階段下ワゴン「LOVE SUNNY DAYS WAGON」売り場レジレジにて、公式SNS(XまたはInstagram)のフォロー画面を提示すると、たけしくんの手書き文字をあしらった「3丁目のじゅうみんです。」ステッカーがもらえるキャンペーンも同時に実施する。

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