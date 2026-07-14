







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、膝の痛みが続いているため、オールスターゲームを欠場することになった。球団は3年連続のワールドシリーズ制覇を目指す中、ポストシーズンで大谷を万全な状態に保つことを最優先としているようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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大谷は打者と投手の二刀流で大きな役割を担っている。ドジャースが大谷に巨額の投資をしていることもあり、勝敗の重要性が低い試合への出場を見送る判断は、驚くべきものではない。











球団はオールスター休暇後、大谷の二刀流での起用方法を改めて検討する予定だ。最終的な目標は、10月に健康な状態を維持し、ワールドシリーズ3連覇を確実なものとすることにある。



状態が悪い中でも大谷は指名打者（DH）として出場を続け、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの連戦では11打数で安打4、本塁打2を記録。オールスターブレイク明けからの起用に注目が集まっている。



心配される大谷の状態について、ウォーレン氏は「2019年、ロサンゼルス・エンゼルスに所属していた彼は、膝蓋骨の2つの骨が融合していないという稀な先天性疾患の二分膝蓋骨を治療するため、シーズン終了を余儀なくされる手術を受けた。打撃よりも投球によって引き起こされることが多い現在の問題が当時の手術と関係あるか尋ねられた際、大谷はその可能性はあると考えているようだった」と言及した。





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