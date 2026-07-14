甲子園で活躍した野手は、どんな数字を残していればプロでも成功しやすいのか。高打率や本塁打数は、どこまで将来性を示す材料になるのか。発売前重版となったゴジキ氏の著書『システムで読む甲子園 25年分のデータで解き明かす「勝利と成長」の条件』（カンゼン刊）から、「プロで成功する野手」の基準を考察した一節を紹介する。

プロで成功する打者たちの共通項

[caption id="attachment_274411" align="aligncenter" width="1200"] 図10-3[/caption]

まずは、圧倒的なコンタクト能力と打率の暴力だ。最も顕著な共通項は、通算打率の異常なまでの高さである。16名のデータ（図10-3）のうち、甲子園通算打率が3割5分を下回っているのは中田翔（3割2分4厘）、大谷翔平（3割3分3厘）、村上宗隆（0割）の3名のみであり、実に13名の選手が3割5分以上の高いアベレージを残している。さらに、坂本勇人（6割）、山田哲人（6割6分7厘）、岡本和真（5割）、中村奨成（6割7分9厘）、浅野翔吾（6割4分）に至っては、5割から7割台という驚異的な数値を記録している。

金属バットを使用する高校野球において、打率はノイズ（運の要素）が入りやすい指標であることは事実である。打ち損じの詰まった打球が内野の頭を越えたり、芯を外されたゴロが野手の間を抜けたりする確率が木製バットよりも高いからだ。しかし、これほどまでに圧倒的な打率を残しているという事実は、単なる運の恩恵を超えたバットの芯でボールを捉える確率の高さやコンタクト能力と空振りの少なさを強力に証明している。プロの高速なストレートや鋭い変化球に対応するためのベースラインとなるのは、何よりもまず「ストライクゾーンのボールに対して空振りをせず、前に飛ばすことができる能力」である。甲子園という、全国から選び抜かれた好投手が集う舞台で4割を超える打率を残すことは、プロで通用する動体視力とバットコントロールを備えていることの強力な証左となる。

また、 長打力の有無と将来の到達点の多様性も見られる。本塁打数に着目すると、データの解釈はさらに複雑で興味深いものになる。中村奨成（6本）、平田良介（5本）、森友哉（5本）、松尾汐恩（5本）、浅野翔吾（4本）、中田翔（4本）といった選手たちは、甲子園の舞台で本塁打を量産し、その圧倒的なパワーを証明した。彼らは、ボールを遠くへ飛ばすという「身体的なツール」がすでに完成の域に近づいていることを示しており、プロの広い球場と木製バットへの適応においても、一定の長打力を維持できる可能性が高いと評価される。

また、「打率4割以上、複数本塁打」を記録しているパワー＆アベレージ型には、打率と長打力の双方において他の追随を許さない圧倒的な成績を残した選手群が存在する。このカテゴリーに属する選手は、高校生レベルの枠を完全に超越したフィジカルとコンタクト技術を併せ持っている。

このデータから読み取れるのは、のちにプロで中軸を担う打者の多くが、高校時代にはすでに「打率4割以上、複数本塁打」という特異な結果を残していることである。しかし、ここで最も重要なのは「中村奨成のパラドックス」である。中村は打率6割7分9厘、6本塁打という群を抜いた歴史的成績を残したにもかかわらず、プロ入り後の一軍定着には長い時間を要している。一方で、岡本和真や筒香嘉智はより少ない本塁打数であったが、プロで球界を代表する打者へと成長した。これは、金属バットによる結果のインフレーションと、プロの球威・変化球への「適応力」が必ずしも比例しないことを強く表している。甲子園での圧倒的な長打力は「必要条件」の一部を満たすかもしれないが、決して「十分条件」ではないのである。

逆に、アスリート・コンタクト型もいる。本塁打数は少ない、あるいはゼロであっても、極めて高い打率と、遊撃手などのセンターラインを守る高い運動能力（走力・守備力）を武器とする選手群だ。極めて重要な事実は「甲子園での本塁打ゼロ」であってもプロの野手として成功できるという事実である。今宮健太は0本塁打で、小園海斗や山田哲人は1本塁打。彼らに共通しているのは、高校時代に関しては、高い守備力と走力を伴う「センターラインの選手（遊撃手）」であるということだ。

特に今宮は遊撃手以外にも、投手として29回1／3を投げ、奪三振21を記録しながら、打者としても通算打率4割2分3厘を残し、投手としてもチームの勝利に多大な貢献をした。スカウトは、彼らの「現在の本塁打数」ではなく、これほどの運動能力を持つ選手が野手に専念した際の将来の成長曲線を評価しているのである。

そして、スモール・サンプルの隠れた原石パターンもいる。……（続きは書籍で）

もっと読みたい方へ

『システムで読む甲子園』

25年分のデータで解き明かす「勝利と成長」の条件

ゴジキ（@godziki_55）著

地方大会から甲子園まで、25年分のデータを徹底分析。

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25年間で甲子園の勝ち筋は変貌した。球数制限や低反発バットなどの導入により、高校野球はシステマティックになり、より高度なチーム運用が求められる競技になった。

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