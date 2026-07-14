ドジャースの山本由伸が、2026年MLBオールスターゲームに2年連続で選出された。大谷翔平、村上宗隆とともに日本人3選手が名を連ねた一方、山本の「複数回選出」は日本人選手としてわずか8人目の快挙でもある。パイオニアの野茂英雄氏でさえ、選出は1度のみ。MLBで継続して評価されることがいかに難しいのか。山本に先んじて複数回選出された7人の軌跡を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ） ［1/2ページ］

日本時間7月5日、2026年MLBオールスターゲームの控え選手とファン投票対象外の投手が発表され、山本由伸（ドジャース）が2年連続で選出された。

左ひざの違和感で辞退したもののファン投票トップで選出された大谷翔平（ドジャース）、代替選出でホームラン競争にも出場することが発表された村上宗隆（ホワイトソックス）と今年は3人の日本人が選出された。

昨年まで巨人でプレーしていたフォスター・グリフィン（ナショナルズ）、日本ハム、ソフトバンクでプレーしたニック・マルティネス（レイズ）も選ばれ、5人のNPB経験選手が選ばれたことになる。

残念ながらオールスターゲーム直前に先発登板した影響により、山本の登板は見送られるようだが、実は2度以上MLBオールスターゲームに選ばれた日本人は山本でようやく8人目であり、地味ながら快挙である。

パイオニアとして長年活躍した野茂英雄氏ですら意外にも一度しか選ばれていない。

そこで今回は希少な過去の7人を振り返っていく。

イチロー

[caption id="attachment_270261" align="aligncenter" width="1200"] シアトル・マリナーズ時代のイチロー【写真：Getty Images】[/caption]

日本人初のMLB殿堂入りを果たした、言わずと知れたレジェンド。MLBのみで3000本安打を記録し、首位打者を二度獲得。

シルバースラッガー賞3度、ゴールドグラブ賞10度、シーズンMVP1度と輝かしい実績を残した。

オールスターには10年連続で選ばれ、2007年にはオールスターゲームのMVPを受賞した。

オールスターゲームに選ばれ続けるには継続的に成績を残さなければならないが、連続選出を継続中の大谷ですら今年でようやく6年連続であり、レジェンドの背中までまだ距離がある。

イチロー氏は故障が少なく、稼働率も高く、ここまで質・量の両面で貢献できた選手は今後もアジアから出てくるか疑わしいところだ。

大谷翔平

[caption id="attachment_271087" align="aligncenter" width="1200"] オールスターの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

言わずと知れた生きた伝説は今年もファン投票でトップ当選し、6年連続で選出された。

その間にシーズンMVPを4度受賞し、4度とも一位満票で選ばれる快挙を成し遂げた。

二刀流で知られるプレーヤーだが、2度のトミー・ジョン手術を受けたため投手として全休したシーズンが2度ほどあり、現時点では打者としての実績が目立つ。

今年は打撃がやや物足りないものの投手で好成績を残している。

過去の例からも投手の方が全体的に選手生命が長く、通算266勝のレジェンド、ジャスティン・バーランダー（タイガース）は43歳にして今シーズンでの引退を表明した。

将来的に打者・大谷の衰えが先に来て、投手・大谷が単独で選出される日が来るかもしれない。

ダルビッシュ有（パドレス）

[caption id="attachment_274321" align="aligncenter" width="1200"] サンティエゴ・パドレスのダルビッシュ有【写真：Getty Images】[/caption]

2度目のトミー・ジョン手術で今シーズンの全休が確定し、今後の去就にも注目が集まるダルビッシュだが、投手としての実績はMLB日本人プレーヤーの最高峰だろう。

実に5回もMLBオールスターに選ばれており、日本人の投手単独ではトップの選出回数である。

サイ・ヤング賞にこそ届いていないが、投票2位に2度入っており、最多勝と最多奪三振を一度ずつ獲得している。

トミー・ジョン手術や不調による浮き沈みもあったものの、MLB単独で通算100勝と2000奪三振を達成している。質、量ともに過去最高クラスの日本人投手だろう。

[caption id="attachment_271592" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

ドジャースの山本由伸が、2026年MLBオールスターゲームに2年連続で選出された。大谷翔平、村上宗隆とともに日本人3選手が名を連ねた一方、山本の「複数回選出」は日本人選手としてわずか8人目の快挙でもある。パイオニアの野茂英雄氏でさえ、選出は1度のみ。MLBで継続して評価されることがいかに難しいのか。山本に先んじて複数回選出された7人の軌跡を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ） ［2/2ページ］

佐々木主浩

[caption id="attachment_274322" align="aligncenter" width="1200"] シアトル・マリナーズの佐々木主浩【写真：Getty Images】[/caption]

1990年代におけるNPB最強のクローザーはMLBでも成功した。

渡米1年目からクローザーとして起用され新人王を獲得し、2年目、3年目も安定した成績を残して2年連続でオールスターに選出された。

4年目は故障で大きく成績を落とし、MLB生活は残念ながら4年で終わった。

翌年の日本復帰以降もかつての輝きは無く、年齢もあったのだろうが故障が無ければキャリアがどうなっていたのか気になるところだ。

松井秀喜

[caption id="attachment_270121" align="aligncenter" width="1200"] ヤンキース時代の松井秀喜【写真：Getty Images】[/caption]

イチロー氏と同時代に一世を風靡したスラッガー。

渡米1年目は16本塁打、OPS.788とやや迫力不足の内容ながらも日本のファンの後押しを受けて選出された。

2年目は大きく成績を伸ばし、31本塁打、OPS.912とオールスターに選ばれて違和感ないレベルの成績を残して最終投票で選出された。

その後、NPB時代に比べると成績はスケールダウンしたものの常勝名門チームのヤンキースで7年に渡ってレギュラーの座を守った。

イチロー氏ほどではないが、これほど継続的にMLBで成績を残したアジア人の打者は稀である。

田中将大（巨人）

[caption id="attachment_274320" align="aligncenter" width="1200"] ニューヨーク・ヤンキースの田中将大【写真：Getty Images】[/caption]

球団創生期の楽天でエースとして君臨した田中は、24勝0敗、防御率1.27の圧倒的な成績で楽天を初の日本一に導き、翌年に渡米した。

移籍1年目からヤンキースでエース級の活躍をし、1年目からオールスターに選ばれた。

右肘靭帯の部分断裂以降モデルチェンジし、やや迫力は薄れたが毎年イニングを稼ぐイニングイーターとして継続的に成績を残した。

渡米6年目に2度目のオールスターに選出され、シーズントータルでは防御率4.45、奪三振率7.36とやや迫力不足だったが182回を投げる働きぶりを見せている。

菊池雄星（エンゼルス）

[caption id="attachment_273330" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星（写真：Getty Images）[/caption]

菊池も圧倒的な内容では無いながらも、安定してイニングを稼ぐタイプだ。

今季は故障離脱しているが、2度目のオールスターに選ばれた2025年も178.1回を消化し、防御率3.99。

総合貢献度を示すWARはア・リーグの投手で24番目とリーグ上位クラスだった。

また、菊池の場合、シーズン成績が振るわなかったチームでプレーしていたこともオールスター選出の観点においてはプラスに作用している。

オールスターには各チームから最低1人の選手を選ぶルールがあるため、成績の振るわないチームで奮闘する選手は選ばれやすい。

マリナーズ時代とエンゼルス時代に1度ずつ選ばれた菊池はある限定的な意味では環境に恵まれたと言えなくもないだろう。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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