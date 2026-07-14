甲子園で活躍した投手は、どんな数字を残していればプロでも成功しやすいのか。発売前重版となったゴジキ氏の著書『システムで読む甲子園 25年分のデータで解き明かす「勝利と成長」の条件』（カンゼン刊）では、ダルビッシュ有、田中将大、大谷翔平らの甲子園通算成績から「プロで成功する投手」の条件を検証している。ここでは、その一節を紹介する。

プロで成功する高卒投手の決定的な基準値

[caption id="attachment_274405" align="aligncenter" width="1200"] 図10-1[/caption]

トラッキングデータによる球質の評価を行う前に、まずはプロで大成した投手たちがアマチュア時代（高校生時代）の最高峰である甲子園大会において、どのような「結果としての数字」を残してきたのかを検証することが不可欠である。図10-1には、基本的にドラフト1位（1巡目）指名された投手、ダルビッシュ有、田中将大、大谷翔平、松井裕樹といった現在のメジャーリーグを経験する投手から、宮城大弥といった日本プロ野球（ＮＰＢ）の第一線で活躍する投手たちの甲子園通算成績が記録されている。

これらのデータを単なる「過去の記録」として扱うのではなく、イニング数（耐久性と貢献度）、自責点（失点阻止能力）、そして奪三振（絶対的なアウト獲得能力）という要素から、プロ入り後に成功するための「前提条件」となる基準値を出していく。

また、奪三振率による絶対支配も証明されている。プロでエース級の活躍を見せる投手の高校時代のデータにおいて、最も顕著な共通項は「奪三振能力の圧倒的な高さ」である。投手の能力を純粋に評価する指標の一つである「奪三振率（Ｋ／9：9イニングあたりの奪三振数）」を、データから算出・可視化することで、彼らが高校生というカテゴリーにおいていかに突出した存在であったかが明確になる。

[caption id="attachment_274408" align="aligncenter" width="1200"] 図10-2[/caption]

図10-2は、各投手の甲子園通算成績から奪三振率（Ｋ／9）を算出したものである（※投球回数の端数は、1／3を0・33、2／3を0・67として計算している）。

この算出結果から、プロで成功する高卒投手の決定的な基準値が見えてくる。それは、甲子園という全国レベルの舞台において、「Ｋ／9が最低でも8・5以上、理想的には10・0を超える」という圧倒的な三振奪取能力である。

データを俯瞰すると、のちにNPBやMLBで長年にわたりエースとして活躍する投手の多くが、甲子園という大舞台においてＫ／9で「8・5以上」という高い数値を記録している

ことがわかる。ダルビッシュ有（8・51）、菊池雄星（8・3 8、ほぼ8・5に近い）、大谷翔平（8・79）らがこの水準に該当する。

さらに一段上のレベル、すなわちプロ入り後早い段階でローテーションに定着し、タイトル争いに関わるような「エリートプロスペクト」の領域に入ると、甲子園でのＫ／9は「10・0」の大台を突破する傾向が顕著になる。田中将大（10・05）や藤浪晋太郎（10・66）、奥川恭伸（10・31）、前田健太（10・01）らがこのグループに属する。ようするに、1大会を通じて長いイニング（70〜90イニング超）を投げ抜きながら、Ｋ／9で10・0以上を記録している投手は、プロ入り後も比較的早い段階でローテーションの柱として定着している傾向が強い。

また、松井裕樹（17・00）や藤平尚真（13・85）、佐藤由規（13・40）といった投手は、バットにボールを当てさせることすら許さない「異次元の出力」を高校時代から備えていたことがわかる。

一方で、宮城大弥のＫ／9（6・51）は、このリストでは特異な外れ値に見える。しかし、これは彼のプレースタイルが高校時代から「出力を抑え、ボールの出所の見えにくさ（デセプション）と精密なコマンドで打者を打ち取る」という完成された技巧派としての性質を持っていたことを示唆している。プロ入り後の彼の成功は、Ｋ／9の低さを補って余りあるピッチトンネルの構築技術に起因すると考えられる。

これらを見ると、Ｋ／9が10・0を超える投手は、プロの世界へ移行した際に直面するレベルの壁に対する強力なバッファ緩衝材を持っていると言える。一般的に、高校野球からプロ野球へ移行すると、投手の奪三振率は下落する。しかし、元々のＫ／9が10 ・0以上あれば、プロの打者相手にある程度成績が回帰したとしても、依然として7・0〜8・0台という実用的な奪三振能力を維持できる可能性が高い。

プロで活躍するために必要な投球回と防御率

奪三振能力に加え、注目すべきもう一つの基準値は「防御率」と「投球回数」の相関である。トーナメント方式である甲子園において、長期間にわたり勝ち進むことは、必然的にエース投手の過酷なイニング消化を意味する。

データを見ると、……（続きは書籍で）

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