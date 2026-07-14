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第108回全国高校野球選手権の地方大会は15日、各地でシード校と実力校がぶつかる注目カードが組まれている。広島では尾道－広島商、広島新庄－尾道商など好カードが続々。埼玉や東京、新潟、大阪、奈良、福岡などでも、見逃せない一戦が行われる。



埼玉大会の3回戦では、浦和実と本庄第一が対戦。ともにノーシードながら、県内で上位進出を狙う実力校同士だ。











東東京大会の3回戦では、実践学園がシード・共栄学園に挑む。実践学園は昨夏の都大会でベスト4入りしており、共栄学園にとっては気の抜けない相手となる。



新潟大会の3回戦では、伝統校がシード校に挑む。新発田農は日本文理、新潟商は新潟明訓と対戦。春夏通算7度の甲子園出場を誇る新発田農と、同8度出場の新潟商が、県内屈指の強豪に立ち向かう。



大阪大会の2回戦では、シード・大阪学院大と関大一が激突。関大一は昨夏の大阪大会でベスト8に入るなど、大阪学院大にとって警戒が必要な相手となる。シード・大商大堺も、初戦を7-1で突破した古豪・阪南大と対戦する。



奈良大会の2回戦では、奈良大付とシード・高田商が顔を合わせる。奈良大付は春夏通算2度、高田商は同4度の甲子園出場を持つ。



好カードが集中するのは広島大会だ。3回戦では、シード・崇徳が西条農と対戦。広島新庄－尾道商、尾道－広島商という実力校同士のカードも組まれており、序盤戦の大きなヤマ場を迎える。



福岡大会の4回戦では、甲子園に春夏通算3度出場している福岡第一が、シード・東筑に挑戦。鹿児島大会の2回戦でも、強豪の鹿児島城西とシード・出水中央が激突する。



大会序盤ながら、各地で有力校同士の対戦が相次ぐ15日。シード校が順当に勝ち上がるのか、それとも実力校や伝統校が立ちはだかるのか。見逃せない一戦が各地で繰り広げられる。











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