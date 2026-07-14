楽天、1点リードで後半戦へ

楽天が1回裏と5回裏にそれぞれ1点ずつ奪い2-0とリード。オリックスは6回表に中川のタイムリーで1点を返したが、2-1の1点差で後半戦を迎える。楽天は宗山、辰己がソロホームランを放ち、オリックスは中川がソロホームランで応戦した。

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