阪神が3点差で中日に勝利

先発投手：阪神は髙橋遥人が8回2失点の好投（7安打9奪三振）、中日のＫ・マラーは7回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が2点を追加 4回裏：中日が1点を追加 8回表：阪神が3点を追加 注目選手：中日の村松開人が1本塁打、3安打の活躍、阪神の佐藤輝明が2本塁打、4打点、2得点の活躍、阪神の森下翔太が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 80 44 35 1 .557 -
2 巨人 81 42 37 2 .532 2
3 ヤクルト 81 41 39 1 .512 3
4 DeNA 82 34 45 3 .430 10
5 広島 79 31 44 4 .413 11
6 中日 83 32 50 1 .390 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 82 50 31 1 .617 -
2 西武 86 48 35 3 .578 3
3 日本ハム 87 48 39 0 .552 5
4 オリックス 83 42 39 2 .519 8
5 ロッテ 80 38 39 3 .494 10
6 楽天 82 32 49 1 .395 18