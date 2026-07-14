楽天、オリックスに3対1で勝利

先発投手：楽天は瀧中瞭太が6回2/3回1失点の好投（6安打6奪三振）、オリックスの九里亜蓮は6回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：楽天が1点を追加 5回裏：楽天が1点を追加 6回表：オリックスが1点を追加 注目選手：楽天の辰己涼介が1本塁打、2打点の活躍、楽天の宗山塁が1本塁打の活躍、オリックスの中川圭太が1本塁打の活躍。

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