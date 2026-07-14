ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは石田 裕太郎が4回4失点の好投（8安打4奪三振）、広島の岡本 駿は4回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：広島が3点を追加 4回裏：広島が1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが5点を追加 注目選手：広島のＳ・ファビアンが1本塁打、3打点の活躍、広島の名原 典彦が4安打、2得点の活躍。

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